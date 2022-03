ufficiale Chieri, Stefano Sorrentino nuovo presidente. Entrerà in carica da luglio

A.S.D. Chieri comunica l’accordo raggiunto tra il presidente del club Luca Gandini e Stefano Sorrentino per l’avvicendamento alla guida della società azzurra. Dopo dieci anni di presidenza, in cui ha portato il Chieri a diventare un’eccellenza del calcio piemontese in termini di organizzazione, strutture, risultati e valorizzazione dei giovani talenti, Luca Gandini aveva deciso da tempo di lasciare il club a professionisti dalla comprovata serietà e competenza che potessero garantire un futuro importante alla società.

Da qui l’intesa con l’ex portiere e oggi dirigente sportivo Stefano Sorrentino. L’accordo prevede la sottoscrizione di una lettera d’intenti che porterà Sorrentino a ricoprire la carica di presidente dal prossimo luglio, con la suddivisione dei ruoli da oggi fino al termine della stagione sportiva in una fase naturale di passaggio di consegne: Luca Gandini porterà a termine gli impegni per l’attuale annata, mentre la nuova proprietà programmerà il futuro.