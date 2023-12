ufficiale Piacenza, colpo d'esperienza in difesa: arriva l'ex Brescia e Palermo Somma

"Il Piacenza Calcio comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del difensore Michele Somma, il quale ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione 2024/2025".

Con questa nota il club emiliano ha annunciato l’arrivo di un difensore di grande esperienza che lo scorso anno ha contribuito alla promozione del Catania (24 presenze e una rete). In precedenza il classe ‘95 aveva vestito per 65 volte la maglia del Brescia in Serie B, per 29 quella del Palermo sempre in cadetteria e per altre 29 volte quella del Deportivo La Coruna in Spagna.