...con Jorge Costa

“Conceicao, solo applausi: è pronto per il grande calcio. Fiorentina su Abel Ferreira? Va sul sicuro. CR7 non si discute. Flop Juve in Champions non è colpa sua”

“Sergio Conceicao ha fatto un grande lavoro con il Porto”. Così a Tuttomercatoweb l’ex difensore del Porto, oggi allenatore della Farense, Jorge Costa.

Al Porto ha fatto bene, può puntare al salto di qualità?

“Lo conosco molto bene. È un lavoratore. Uno molto concentrato sul suo lavoro. Al Porto sta facendo cose che non sono normali: è straordinario. Si, è pronto per il grande calcio mondiale”.

Brilla anche Abel Ferreira al Palmeiras.

“Quando si parla bene di allenatori portoghesi sono contento. Stanno facendo tutti molto bene”.

Ci pensa la Fiorentina: è pronto?

“Si. Ha fatto bene in Portogallo, in Grecia e sta facendo molto bene anche al Palmeiras. È un allenatore con grande potenziale. In Italia farebbe molto bene”.

E leí con la Farense, mister?

“Stiamo lavorando bene. È il primo anno in Serie A, stiamo lottando per mantenere questo progetto. E in due-tre anni lotteremo per l’Europa League”.

Il portoghese per eccellenza gioca in Italia. CR7...

“Un fenomeno. Il suo lavoro parla per lui. Mai nella vita si può parlare male di lui...”.

Però dalla Juve ci si aspettava di più...

“Non è certo colpa di Cristiano...”.