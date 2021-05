...con Manuel Iori

“Cittadella, tentiamo l’impresa. Tutto è possibile. Continuare un altro anno? Intanto penso a giovedì. Venerdì spero in un bel risveglio”

Giovedì il Cittadella tenta l’impresa contro il Venezia. In palio la Serie A. “C’è un po’ di rabbia per la partita di andata, poteva finire 0-0. È stata una partita combattuta ed equilibrata, purtroppo il gol subito ci mette in difficoltà. Ora dobbiamo vincere con qualche gol in più”, dice a Tuttomercatoweb il capitano della formazione veneta, Manuel Iori.

Come affrontate la partita?

“Pensando che sarebbe bello cambiare l’esito finale. Dobbiamo vincere cercando di fare almeno due gol”.

Lei è il riferimento della squadra: cosa ha detto ai suoi compagni?

“Che non è finita e tutto è possibile. Anni fa abbiamo rimontato contro la Cremonese un playoff di C. Le possibilità ci sono e bisogna saper vivere bene questo momento. Dobbiamo buttare giù la testa e pedalare”.

Ammetterà che Cittadella-Venezia è una finale un po’ inedita...

“Si, è una partita inedita ma entrambe le squadre abbiamo meritato questo traguardo”.

Ci si aspettava qualcosa in più da Monza e Lecce...

“Qualcosa devono aver sbagliato. Ma quando affronti Venezia e Cittadella sai che puoi anche perdere”.

E lei continuerà a giocare anche l’anno prossimo? Farlo in A con il Cittadella non sarebbe male...

“Intanto pensiamo a giovedì... Sono concentrato su questa partita, fondamentale per tutti. Dobbiamo compiere quest’impresa”

Che risveglio immagina venerdì?

“Spero che sia bello. Comunque andrà vorrei dire di aver dato tutto. Alla base ci deve essere la consapevolezza di averci provato fino in fondo. Il risultato sarà una conseguenza”.