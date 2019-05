17 maggio 1989, il Napoli vince la Coppa UEFA

Il 17 maggio 1989 il Napoli iscrive il suo nome nella storia del calcio europeo vincendo il suo primo titolo continentale. Al Neckarstadion i partenopei giocano la finale di ritorno di Coppa Uefa contro lo Stoccarda. L'andata al San Paolo vide gli azzurri vincere in rimonta 2-1 non senza polemiche: il gol vincente arrivò su rigore contestato e un'ammonizione fece scattare la squalifica al capitano dello Stoccarda Guido Buchwald. La sfida di Stoccarda è accolta da un'autentica invasione di tifosi napoletani, molti di loro residenti in Germania. Alemao apre le danze al 18', Klinsmann pareggia nove minuti dopo. La rete di un giovanissimo Ciro Ferrara, su incredibile assist di testa di Maradona, riporta avanti il Napoli nell'intervallo e quando Careca, ancora su assist del Pibe de Oro, fa l'1-3 nella ripresa è ormai chiaro che la bacheca del Napoli vedrà la prima Coppa Uefa. La rimonta dello Stoccarda, che riuscirà a chiudere la partita sul 3-3 serve solo per l'onore: Diego Armando Maradona alza al cielo il trofeo, al termine di una competizione che ha visto la squadra allenata da Ottavio Bianchi eliminare Paok Salonicco, Lokomotiv Lipsia, Bordeaux, Juventus, Bayern Monaco e, ovviamente, Stoccarda.