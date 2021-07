30 giugno 2002, il Brasile batte la Germania ed è campione del mondo

Il 30 giugno 2002 allo stadio di Yokohama il Brasile si laurea per la quinta volta campione del mondo. La Seleçao superò quel giorno in finale per 2-0 la Germania. Le reti, nella ripresa, entrambe furono firmate da Ronaldo. Il Fenomeno chiudeva così nel migliore dei modi una rassegna iridata che lo aveva visto protagonista fin dall'inizio e non a caso diventò il capocannoniere con 8 reti segnate. Lacrime amare per la selezione tedesca, in particolar modo per Oliver Kahn, capitano e fino alla finale miglior giocatore del torneo. Il portiere fu assai incerto in occasione del primo gol dei verdeoro, non trattenendo una conclusione da lontano di Rivaldo e permettendo a Ronaldo il più facile dei tap-in.