4 febbraio 2018, Gonzalo Higuain segna la sua prima tripletta con la maglia della Juventus

Il 4 febbraio 2018 Gonzalo Higuain è il protagonista assoluto della partita Juventus-Sassuolo. L'attaccante argentino, giunto a Torino nell'estate 2016 per 90 milioni di euro, è letteralmente scatenato e segna una tripletta agli emiliani, travolti per 7-0. La partita era tata aperta da Alex Sandro a cui ha fatto seguito una doppietta di Khedira e un gol di Pjanic. Gli ultimi 27 minuti sono stati uno show del Pipita che si porta a casa il pallone per la prima volta in bianconero. Chiuderà il suo secondo anno con la Vecchia Signora segnando 16 reti in campionato, 23 complessive in 50 partite.