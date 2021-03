Cassano: "L'Inter in Italia non ha rivali, solo loro possono perdere lo Scudetto"

Ospite della BoboTv su Twitch Antonio Cassano ha parlato delle chance scudetto dell’Inter: “L'Inter in Italia non ha rivali, solo loro possono perdere lo Scudetto. Hanno consapevolezza, forza e devono preparare una partita alla settimana. Questa è una manna dal cielo. Antonio Conte sta facendo un bel lavoro, e lo dico io che se c'è da criticarlo lo critico: in questo momento in Italia l'Inter decide per lei, è padrona del proprio destino. Bisogna fare i complimenti alla squadra e a gente come Alexis Sanchez e Christian Eriksen che sono finalmente entrati nelle idee dell'allenatore. E questo è un loro grande merito".