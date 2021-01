Giappone, al Kawasaki Frontale la Coppa dell'Imperatore. È il primo trofeo del 2021

Giappone, 1-0 a Osaka e conquista competizione che apre l'anno

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Va al Kawasaki Frontale il primo trofeo calcistico del 2021, ovvero la Coppa dell'Imperatore, la cui finale in Giappone si disputa tradizionalmente il primo giorno dell'anno. Il Kawasaki dei brasiliani Leandro Damiao e Jesiel ha battuto il Gamba Osaka per 1-0 con un gol di Mitoma al 10' st. Alla partita, giocata al New National Stadium di Tokyo che ha una capienza di 68mila posti, hanno assistito 13.318 spettatori visto che l'accesso del pubblico era stato limitato a causa delle norme restrittive per il Covid. Ma il fatto che ci fossero tifosi sugli spalti, seppur in numero limitato, è significativo e fa ben sperare in vista dell'Olimpiade di Tokyo. (ANSA).