Inter-Perez, ecco perché è saltato l'affare

Com'è saltato Perez-Inter: il doppio affare con Silvetti, il presidente del Newell's a Milano, l'ultima riunione

Lo stand-by tra Inter e Newell's Old Boys nella trattative per il centrocampista classe 2005 Tomas Perez si è trasformato in addio definitivo all'obiettivo di mercato. Come riportato da più fonti dall'Argentina è saltato l'affare che avrebbe portato Perez a Milano: l'Inter è rimasta ferma sull'offerta da 3 milioni più 4 di bonus, dall'altro lato il Newell's non si è mosso dalla richiesta di 4 di parte fissa e 4 di bonus.

La visita a Milano del presidente del Newell's Ignacio Astore e la riunione con l'Inter non hanno sbloccato lo stand-by. Il calciatore aspettava l'Inter, ma la situazione non si è risolta e il club nerazzurro ha abbandonato l'idea di comprare dal Newell's sia Perez che l'attaccante classe 2005 Silvetti. L'Inter sta puntando forte su Santino Andino del Godoy Cruz.