Rambaudi: "La Lazio così è prevedibile. Sul gol non credo sia colpa di Provedel"

Ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della Lazio e della sconfitta di Como: "I risultati non ci devono condizionare - evidenzia Lalaziosiamonoi.it - qui purtroppo si analizzano i risultati del pre-campionato ma non sono mai troppo indicativi. I calciatori del Como ieri sono stati più forti ma non sono più bravi. Si deve cambiare qualcosa, così la Lazio è prevedibile.

La differenza con gli altri anni di Sarri è che prima c’erano giocatori che che cambiavano la gara. Non scarichiamo tutte le colpe sul mercato. Secondo me i giocatori ci sono, si deve trovare la soluzione. Si deve cambiare qualcosa, non si può sempre sperare che gli altri non facciano gol. Credo che la responsabilità sia di tutti ma il capitano della nave, Sarri, deve risistemare l’equipaggio; così i giocatori sono prevedibili.

Provedel? Me lo aspettavo, sul gol non credo sia colpa sua. Mandas è bravo ma deve essere un contesto più rassicurante, con delle pressioni può andare in difficoltà".