Interspac, tanti VIP aderiscono al progetto: entrano anche Zenga, Berti e Boninsegna

Arrivano tante altre adesioni per il progetto di azionariato popolare Interspac, promosso dall'economista Carlo Cottarelli e che ha trovato tanti assensi tra i tifosi nerazzurri. Come riporta Repubblica, tra le new entry ci sarebbe anche gli ex giocatori Nicola Berti, Walter Zenga e Roberto Bonisegna, oltre ad altri vip del mondo dello spettacolo come Luca Ravenna, Antonella Clerici e Fabio De Luigi.