Kjaer va ko durante Cagliari-Milan. Il danese è uscito a causa di una lombosciatalgia

Altra tegola in casa rossonera. Simon Kjaer è stato sostituito infatti nell'intervallo di Cagliari-Milan - sul punteggio di 0-1 - per un problema fisico. Al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Pierre Kalulu. Per il danese si tratta di una lombosciatalgia.

