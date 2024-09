L'ex capitano Belotti torna a Superga e rende omaggio al Grande Torino

Weekend con un tuffo nel passato per Andrea Belotti, oggi centravanti del Como, ma che non ha dimenticato Torino, al pari della sua famiglia. L'attaccante, insieme alla moglie Giorgia Duro - che ha documentato il tutto via social - e alle figlie Vittoria e Benedetta, approfittando della sosta del campionato si è concesso una "gita" nel capoluogo piemontese, che lo ha visto protagonista come giocatore e poi capitano del Torino, salutato dopo cento gol segnati in Serie A, dal 2015 al 2022.

Ritorno a Superga. Ed è proprio nella storia granata che affonda le radici la parte che qui interessa di questo weekend. Belotti è infatti andato a rendere omaggio ai caduti del Grande Torino, tornando a visitare la Basilica di Superga.

Con lui, le piccole di famiglia a partire da Benedetta, nata a marzo dell'anno scorso e anche lei immortalata, per la prima volta, dalla mamma sotto la lapide che commemora le vittime del tragico incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949. Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dai tifosi del Torino, sempre sui social.