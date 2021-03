L'Inter contro il razzismo: incontro virtuale fra Zanetti e Darmian con il settore giovanile

Un incontro per ribadire il proprio no al razzismo. Nella giornata di ieri l’Inter ha organizzato in collaborazione con Linkem una call con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile a cui hanno partecipato anche il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti e il difensore Matteo Darmian oltre al presidente del CONI Giovanni Malagò e il numero uno della FIFA Giovanni Infantino con un videomessaggio e il Chief Marketing & External Relations Officer di Linkem Francesco Sciortino. "Per l'Inter Il tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione è di fondamentale importanza - ha esordito Zanetti - e questo incontro è la dimostrazione di come il nostro Club, fin dalla fondazione, abbia a cuore i temi dell’inclusione e della fratellanza. La cosa essenziale di fronte ad episodi di razzismo è non rimanere indifferenti e combatterlo con decisione anche quando non ci tocca in prima persona, soltanto così è possibile cambiare le cose". "Mi intristisce il fatto che nel 2021 - ha proseguito Darmian - il problema del razzismo è ancora così attuale. È importante continuare a combatterlo, non solo con le parole ma anche con gesti concreti, e sensibilizzare il più possibile i più giovani