Lambert sull'ex compagno Balo: "Non dava il massimo in allenamento e rispondeva al mister"

vedi letture

Nonostante siano passati sei anni dalla sua avventura con la maglia del Liverpool Mario Balotelli fa ancora parlare di sé in terra inglese. Il suo ex compagno Rickie Lambert ha infatti ricordato gli allenamenti con l'attuale attaccante del Monza nel corso di un'intervista per il podcast Straight From the Off: “Era un bravo ragazzo, anche se un po' infantile. Appena entrava in campo però diventava un'altra persona e non ho mai visto nulla di simile. Non dava mai il massimo, a volte rispondeva anche all'allenatore, calciava in porta e si faceva autogol e se all'inizio tutto questo non mi dava fastidio alla lunga mi ha condizionato. Dissi anche a Rodgers di non farmi più giocare con lui, ma credo che anche Gerrard avrebbe fatto lo stesso. - continua ancora Lambert – Ne parlai anche con Hart e altri suoi compagni al City che mi dissero che anche da loro si comportava così. Nessuno ha mai capito come facesse a farla sempre franca”.