Lucescu: "Se hai Ronaldo lo devi sostenere. Inter, Conte ha fatto un ottimo lavoro"

vedi letture

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, l’ex tecnico di Inter e Shakhtar Mircea Lucescu ha parlato del nostro campionati: "Non scherziamo! CR7 ha fatto il CR7, segnando tanto come sempre: quando lo guardi, non sembra uno di 36 anni. Se hai Ronaldo, lo devi sostenere: l’impressione, da fuori, è che qualche compagno abbia reso meno del previsto. In ogni caso vanno fatti i complimenti all’Inter: Conte ha fatto un ottimo lavoro è sta vincendo lo scudetto meritatamente. Che dopo nove anni si affermi un club diverso da quello bianconero fa bene anche al calcio italiano".