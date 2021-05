Lutto: Morto a 40 anni l'ex saltatore azzurro Alessandro Talotti

Alessandro Talotti è stato un altista italiano. Vantava un primato di 2,30 m all'aperto e di 2,32 al coperto.

Un anno fa aveva raccontato in prima persona la battaglia che stava affrontando: l'Italia era in lockdown e lui aveva cominciato il secondo ciclo di chemioterapia. Poi in autunno l'arrivo di un bimbo, Elio, e, qualche giorno fa, il matrimonio con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle.

Alessandro Talotti, 40 anni, ex saltatore azzurro, è morto nella notte a Udine, per le conseguenze di un cancro. "E' stato un grande atleta, Talotti", lo ricorda oggi la Fidal. La vetta tecnica è stato il suo 2,32 realizzato a Glasgow, in maglia azzurra, nel 2005. Era il 29 gennaio e Talotti stabilì il nuovo primato italiano di salto in alto indoor nella gara del 'pentagonale' fra le rappresentative di Italia, Gran Bretagna, Russia, Svezia e Francia. Il precedente record di 2,30 apparteneva a Fabrizio Borellini, stabilito a Budapest il 5 marzo 1988. Per due volte Talotti ha partecipato ai Giochi olimpici: ad Atene 2004, con il 12/o posto finale, e a Pechino 2008. Nel 2002 agli Europei di Monaco, sfiorò il podio, classificandosi quarto. "Ma della sua carriera - aggiunge la Fidal - resta soprattutto, in chi l'ha conosciuto, la sensazione di leggerezza che sapeva dare sia con il volo oltre l'asticella, sia con il suo sorriso". Tutto il mondo dello sport oggi si lista a lutto. Allo stadio Friuli prima di Udinese-Sampdoria si osserva un minuto di silenzio, mentre dai maxischermi scorrono le immagini delle sue imprese. Infine un "Mandi". "Con i tuoi salti - scrive su Twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò - ci hai regalato tante emozioni... oggi, purtroppo, un grandissimo dolore. Sei volato troppo in alto ma resterai per sempre con noi... uno di noi". Messaggi di cordoglio anche dalla politica. "Una scomparsa che ci rattrista ed una perdita per lo sport regionale e italiano", afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Davvero una triste notizia la scomparsa dell'amico Alessandro Talotti", dice la presidente dei dem alla Camera, Debora Serracchiani. Sui social poi il saluto della moglie: "Buonanotte Angelo mio! Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme...grazie per il dono più grande che mi hai lasciato... grazie per essere stato semplicemente te stesso! Ti amo ora e per sempre".