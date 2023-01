Maicon entra nella Hall of Fame dell'Inter: "Orgoglioso di far parte di questa famiglia"

Douglas Maicon entra nella Inter Hall of Fame. L'ex terzino nerazzurro, classe 1981, è il secondo nuovo ingresso nella Hall of Fame 2022, dopo Ivano Bordon. Si tratta del quinto difensore a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi e Marco Materazzi e il terzo brasiliano, dopo Ronaldo e Julio Cesar. "Sono contento di essere stato votato per la Inter Hall of Fame. Sono orgoglioso di far parte della grande famiglia nerazzurra. Qui sono stato tanti anni, abbiamo vinto tanti trofei insieme e ho tantissimi amici nerazzurri. Ai tifosi dico: ci vediamo presto", le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale nerazzurro dal giocatore.