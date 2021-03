Napoli, Petagna prova a rientrare col Crotone. Gattuso spera anche nel recupero di Rrahmani

Il Napoli ieri è tornato in campo al centro sportivo di Castel Volturno, con Gattuso che s'è trovato a dirigere un gruppo praticamente dimezzato: assenti i nazionali Insigne, Meret e Di Lorenzo (Italia); Mertens (Belgio); Zielinski (Polonia); Koulibaly (Senegal); Osimhen (Nigeria); Fabian (Spagna); Hysaj (Albania); Elmas (Macedonia); e Lozano (Messico). E ancora: fuori causa anche Rrahmani, protagonista di un viaggio lampo in Kosovo ma non ancora disponibile e dunque rispedito già ieri a Napoli per proseguire il ciclo di terapie; e Lobotka, convalescente dal problema alle tonsille con tanto di piccolo intervento di routine eseguito in una clinica cittadina. Procede il recupero di Petagna - sottolinea il Corriere dello Sport - fermo dalla partita con la Juve: ieri l'attaccante ha svolto una parte del lavoro in gruppo oltre a una parte personalizzata. L'obiettivo, sia per lui sia per Rrahmani, è il rientro con il Crotone dopo la sosta.