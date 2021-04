Pulisic fa gol, la nazionale USA esulta in caps lock: "Ha segnato in Champions"

La rete di Christian Pulisic, valida per il momentaneo 1-0 del Chelsea in casa del Real Madrid, è stata la prima di un calciatore statunitense in Champions League. L’esterno dei Blues è del resto il primatista di gol nella competizione per gli USA, la cui nazionale lo ha esaltato attraverso il proprio account ufficiale su Twitter.