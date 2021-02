RBN - Carrera: "Inter-Juve, le motivazioni saranno tante. Conte è il solito di sempre"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto l'ex Juventus Massimo Carrera, oggi allenatore: "La sfida tra Conte e Pirlo? Io conosco solo Conte allenatore, Pirlo solo come giocatore visto che quando ero in Italia lui ancora non allenava. Antonio è da tanti anni che allena, sono stato suo assistente per tanti anni e so come lavora. Di Pirlo conosco solo i risultati che sta avendo. Sarà una sfida diversa da quella di campionato, Pirlo ha detto che hanno imparato la lezione e vedremo come la preparerà".

Chi sarà più motivato?



"Io penso che quando arrivi a questo punto le motivazioni ci sono. Arrivi a una partita che ti può portare a giocarti un trofeo importante, le motivazioni ci saranno sia in casa Inter che in casa Juventus. Nessuna darà meno importanza a questa partita".

Si aspettava Buffon e Chiellini così longevi?



"Sono dei professionisti seri, sanno quello che devono fare, hanno l'entusiasmo e la voglia di quando erano ragazzini. Essere a questi livelli vuol dire fare ancora sacrifici e loro li stanno facendo".

Gattuso ha fatto bene a reagire così?



"Non sono in grado di giudicare quello che ha detto, solo lui sa che meccanismi ci sono dietro le sue parole e perché le ha dette. Da fuori diventa antipatico dire se ha fatto bene o male, sicuramente sono esternazioni che hanno avuto dei motivi".

Conte lo vede fiducioso sul conseguimento di un titolo quest'anno?



"Quest'anno non ci siamo ancora sentiti, ci siamo messaggiato qualche volta per gli auguri e basta. È il solito Antonio, ha voglia di vincere, è competitivo al massimo e penso che fino alla fine darà filo da torcere a tutti".

