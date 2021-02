Roma, lavori individuali e personalizzati per Smalling e Reynolds. Le ultime da Trigoria

Dopo il giorno di sosta concesso da Fonseca alla squadra, la Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per proseguire la preparazione alla gara di domenica prossima, contro l'Udinese alle 12.30. Continua il lavoro individuale per Chris Smalling, così come quello personalizzato per il neo arrivato Reynolds.