Scanzi "Spinazzola immagine più bella, e più emblematica, di questa splendida Nazionale"

Ci sono atleti che, per una serie di fattori, entrano per sempre nell’immaginario collettivo.

Leonardo Spinazzola ha giocato un Europeo pazzesco. È stato sempre uno dei migliori in campo, se non il migliore. Anche contro il Belgio.

Prima ha salvato un gol, che avrebbe regalato il pareggio ai belgi. Poi, rincorrendo il pallone, si è rotto il tendine di Achille. L’ennesimo infortunio per un calciatore che non conosce proprio tregue o fortune.

Le grandi partite. Il coraggio. L’eroismo agonistico. Il talento, la grinta, l’abnegazione. La velocità. E poi quelle lacrime dopo l’infortunio, davanti a tutta Italia, quando ha capito (subito) che era tutto finito. Se prima degli Europei Spinazzola era uno dei calciatori più dotati della Nazionale di Mancini, dopo questo Europeo sarà a lungo uno dei più amati.

Di più: sarà l’immagine più bella, e più emblematica, di questa splendida Nazionale.