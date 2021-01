Stramaccioni: "Da collega, faccio i complimenti a Pirlo. La sua è la Juve che mi è piaciuta di più"

A 36 anni, Andrea Stramaccioni veniva chiamato a guidare l’Inter come prima squadra tra i “grandi” della sua carriera. Anche Andrea Pirlo, di qualche anno più grande e con una carriera da calciatore ovviamente molto diversa, guida una big come la Juventus alla prima avventura da allenatore (nel suo caso senza precedenti nelle giovanili). E del tecnico bianconero ha parlato proprio Stramaccioni a Sky Sport 24: “Devo fare i complimenti a Pirlo, ha subito tantissime critiche ma con questo falso 4-4-2 è riuscito ad andare incontro alle caratteristiche dei singoli della Juventus. Non era facile riuscire a trovare la casella giusta per ciascuno di loro. Chiesa adesso fa l’esterno, adesso con Ramsey come falso esterno sinistro, intelligente e d’esperienza, credo che la Juventus abbia trovato continuità in questo sistema. Da collega faccio i complimenti a Pirlo, questa è la Juventus che mi è piaciuta di più”.