A commentare la giornata di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, qualificazione Champions centrata. Tanto merito di Pioli?

"Si era detto che doveva vincere lo Scudetto dopo il titolo di campione d'inverno. Per me chi vince merita. Se è andato in Champions ha meritato. E' l'unica squadra che ha dato davvero fastidio all'Inter, Pirlo e la Juventus ha dato fastidio solo a chiacchiere. Aveva sprecato il match ball con il Torino, se non fosse passato sarebbe stato per colpe sue. Certo, ha incontrato un'Atalanta sottotono. Ho visto Gasperini per la prima volta ridere in conferenza stampa dopo un ko. Forse erano già in vacanza".

Cosa deve fare e non fare per il prossimo anno il Milan?

"Per fare lo step devi lottare per lo Scudetto. Pioli allora si può fare questo step in avanti? E' qualcosa che mi chiedo".

Chi ha deluso?

"Per me l'annata della Juventus è deludente. Ha vinto due coppe e preso la qualificazione Champions ma aveva un'organico impressionante".

Inter, cosa succederà?

"So solo che c'è già stato un messaggio che Zhang ha dato a Marotta, che poi lui ha trasferito a Conte. Ossia che devono autofinanziarsi per 100 milioni di euro. Vuol dire vendere due giocatori e mezzo. E so che all'Inter l'unica richiesta formalmente scritta per un giocatore è arrivata per Hakimi, ma non so da chi. Così smonti un giocattolo costato parecchio ma che lui ha portato a vincere".

E in casa Juventus?

"Se fossi un dirigente della Juve riporterei a casa Conte. In questo momento alla Juventus serve un allenatore di quel genere, serve più un Conte che un Allegri. Mi è stato detto che Ronaldo vuole andare via".