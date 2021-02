tmw radio Cagni: "Conte, basta con le scuse. Milan, derby e Roma partite decisive"

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'ultima giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

Un primo pensiero sulla giornata:

"Vincenzo Italiano ha capito cosa bisogna fare quando si gioca contro le grandi squadre. Ha dato una dimostrazione di tattica e di mentalità".

Conte ha chiesto scusa per il post Juve-Inter. Dovrebbe farlo anche Agnelli?

"Io non accetto più le scuse di Conte. E' un professionista, ci vedono i ragazzi, invece fa capire sempre di non gestire certe situazioni. Si deve imparare a gestirsi pubblicamente. Troppo facile dire scusa dopo. Oggi vedo tanti tecnici che si arrabbiano anche per un fallo laterale. La regola primaria da rispettare è che siamo da esempio per gli altri".

Il centrocampo titolare dell'Inter può essere Barella-Brozovic-Eriksen?

"Eriksen è stato rischiato e Conte ha indovinato la mossa. Perisic e Hakimi hanno fatto una grande fase difensiva, così ha vinto sugli esterni la sfida con la Lazio".

Milan e Juventus, quale sconfitta fa più rumore?

"Il Milan ha fatto questa caduta con una squadra quintultima, facendo quel tipo di prestazione. E' grave, perché se pensi di lottare per qualcosa d'importante e sbagli una gara come questa, vuole dire che ti manca qualcosa d'importante. Ci può stare che perdi, ora conterà la reazione nel derby e con la Roma".