TMW RADIO - Cagni: "L'Inter sa come si vince. Muriel? Eccezionale ma non deve avere pressioni"

Cagni: "L'Inter sa come si vince. Muriel? Eccezionale ma non deve avere pressioni"

Mister Luigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sui temi del momenti riguardanti il calcio italiano.

Inter che tenta la fuga dopo la vittoria con l'Atalanta:

"E' capace di vincere, organizza tutto per raggiungere questo risultato. Ha il vantaggio di non avere le coppe, la squadra sta bene e ha dei cambi importanti. L'Atalanta nell'ultimo quarto d'ora poteva fare gol e il giudizio sarebbe cambiato. Ha avuto 2-3 occasioni andate male. L'Inter è stata costretta a giocare in un certo modo ma ha dimostrato di sapere come si vince".

Romero, un rimpianto per la Juventus?

"L'ho visto davvero nascere a Genova. E' migliorato molto con Gasperini, ma molti lo fanno con lui, lo stesso Muriel. Ha trovato il suo ambiente a Bergamo. L'Atalanta ha voluto aggredire fisicamente l'Inter, per poi inserire Muriel in un secondo momento. Muriel in allenamento gli ho visto fare cose eccezionali ma non bisogna mettergli pressione".

Conte può vincere anche in Europa con questa Inter?

"In Europa i ritmi sono più alti, me la prendo col calcio italiano. Se non cambieremo nel futuro il nostro modo di giocare, non vinceremo. Non giocano meglio di noi negli altri campionati, solo che hanno ritmi alti e non ti annoi mai".