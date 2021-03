tmw radio Daino: "In Italia poche partite ad alta intensità, colpa degli allenamenti"

Daniele Daino, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi di giornata.

Un pensiero sul rinvio di Inter-Sassuolo:

"C'è disparità di giudizio, questo è evidente. Ma preferisco parlare di campo. Ci sarà tanto da lavorare però in tal senso".

Cambiasso a Sky ha detto che vincere ti aiuta ma ti penalizza anche. Qui in Italia se prendi un gol in contropiede quando vinci è un problema:

"Concordo a metà. Bisogna anche differenziare il lavoro che si fa e per chi lo si fa. Se io alleno la Juventus, il Milan, l'Inter, società che iniziano la loro stagione con degli obiettivi da centrare, vincere è importante, poi come si arriva è un problema secondario. Nelle realtà che hanno come obiettivo vincere non a tutti i costi ma valorizzando giocatori e sistemi di gioco innovativi è diverso. Dipende quindi da che club alleni. In Italia a livello giovanile siamo tornati indietro, soprattutto nella forma d'insegnamento e nell'intensità del lavoro che si fa. In Italia non siamo capaci a ripetere partite ad alta intensità. Forse è questione di allenamento, ci si allena poco".

