G.Facchetti: "Inter con la Juve in Coppa per confermare le sue certezze"

Per parlare di cosa sta accadendo in casa Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Gianfelice Facchetti, attore e figlio del grande Giacinto.

Stasera sfida con la Juventus in Coppa Italia. Che partita sarà?

"E' vero che giocando la partita tra andata e ritorno, una sfida in equilibrio stasera rimanderebbe tutto a Torino. La Juve non vorrà perdere e l'Inter vuole incrementare la sua consapevolezza, che si è venuta a creare in questo mese di gennaio con risultati importanti".

Quale il segnale che ha dato l'Inter dopo il successo sulla Juve?

"Qualcosa si era visto anche prima. Anche Eriksen si sta ricavando uno spazio, questo vuol dire che c'è armonia e tranquillità nel percorso che sta facendo".

Dove si giocherà la sfida? Quale il settore chiave?

"Mentre in campionato ero ottimista, perché avevamo Hakimi e mancava Cuadrado, in quella parte di campo, la fascia destra, ci si giocherà molto. L'assenza di Lukaku poi potrebbe svegliare delle energie sopite nel gioco dell'Inter".