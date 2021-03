tmw radio Giordano: "Inzaghi incomprensibile, Immobile deve riposare. Juve straordinaria"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano su TMW Radio, è intervenuto per commentare la sfida tra Juventus e Lazio.

Qual è stato l'errore più grande della Lazio in questa gara?

"La Lazio non ha avuto la determinazione per fare il secondo e il terzo gol, nel primo tempo la Juve era in balia della Lazio. Non puoi permettere a queste grandi di alzare la testa. La Juventus non riusciva a fare due passaggi di fila, poi si è sciolta e ha fatto una partita straordinaria. Ci ha messo dentro grinta e determinazione”.

I problemi della squadra pensi derivino anche da un calo fisico di Immobile?

"Inzaghi sta facendo del male a Immobile continuandolo a farlo giocare in queste condizioni. Una settimana di riposo gli può far bene così da concludere bene la stagione anche in vista dell’Europeo. Il treno Champions sta andando via, le partite ci sono per recuperare ma il momento della Lazio è di grave difficoltà. Vedo calciatori che camminano, come Milinkovic o Immobile”.

Un giudizio sulla Juventus?

"La Juventus ha fatto una partita straordinaria. Quando ho visto l’1 a 0 credevo che la Juve avrebbe subito un cappotto pesantissimo. Poi la squadra si è sciolta e ha fatto un grande calcio”.