Giordano: "Lazio troppo contratta col Bayern. Mi aspettavo una reazione diversa"

A commentare Lazio-Bayern a TMW Radio è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano: "C'è poco da dire. La Lazio è entrata in campo troppo contratta, ha avvertito l'importanza della partita. Non ha un livello per poter gestire partite con squadre del genere. Ha avvertito di dover scalare una montagna. Ci sono stati errori individuali proprio perché c'è stato condizionamento. Lazio in corsa per la Champions? Facciamoci allora due domande sul nostro campionato. Ci aspettavamo tutti una prestazione di grande orgoglio e invece non c'è stata. Anzi, le gambe erano paralizzate. Mi aspettavo una partita diversa perché il Bayern aveva molti assenti e con le sostituzioni in corsa poteva andare in difficoltà. In Italia è una squadra fisica la Lazio, ma il Bayern lo è di più e c'ha messo anche la qualità. L'errore arriva perché c'era pressione degli avversari".