tmw radio Giordano: "Roma, colpe non solo di Fonseca. Juve, McKennie indispensabile"

vedi letture

Per parlare dei casi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Roma, Fonseca dice che la squadra è con lui. Ma la verità forse è un'altra:

"In dieci giorni è esploso tutto. Sembrava aver fatto qualcosa di molto positivo fino a 7 giorni fa, ma a Roma c'è poco equilibrio. Dopo una scoppola nel derby e in Coppa Italia non si può arrivare a rimettere in discussione tutto. Ci vuole più equilibrio, e qui deve venire fuori la società. E' arrivato il momento di farsi sentire, soprattutto con la squadra. Per due partite non si può rovinare tutto".

La Roma sta facendo più del suo, forse le altre hanno dei valori superiori:

"Se vince, ha fatto il suo, se le cose vanno male le colpe sono solo del tecnico. Ci può stare qualche critica per i due ultimi ko, ma alla fine ha preso 4 gol dallo Spezia e la colpa va data anche ai giocatori. Avrà sbagliato anche Fonseca, ma le colpe sono anche dei calciatori".

Dopo la vittoria in Supercoppa è tornata la Juventus?

"Io ho un debole per McKennie, che da grande equilibrio. Vedremo come andrà il recupero con il Napoli, perché il distacco dalla testa è tanto, ma con una vittoria accorceresti molto. Sono ancora tanti i punti a disposizione. Se non vincerà il campionato, ci andrà molto vicino".

Weekend con una sfida importante tra Atalanta e Milan:

"E' una partita importante per entrambe, è uno scontro diretto che può dire molto. Una vittoria del Milan vorrebbe dire che c'è in tutto e per tutto, la vittoria dell'Atalanta vorrebbe dire che vuole entrare nelle prime quattro e non solo. Sarà un risultato importante ma non definitivo. Ci si aspettava di più dai bergamaschi ma è comunque una squadra in salute".