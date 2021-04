tmw radio La Russa: "Eliminiamo la Uefa. In Champions solo chi non va in Superlega"

vedi letture

La Russa: "Trovo giusta la Superlega ma per accedere servono i meriti sportivi e anche le big potrebbero essere escluse in caso di risultati negativi. Eliminiamo la UEFA" - Garbo: Io spero in un accordo ma non nella Super Lega" - Braglia: "Il problema rimangono i costi, la Superlega non risolverà questo problema" Ospiti: Simone Braglia, Ignazio La Russa, Daniele Garbo - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'Onorevole Ignazio La Russa a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del progetto della Superlega: "Come dice il proverbio, è il bue che dice cornuto all'asino. Se il problema sono i soldi, tutti sono nella stessa barca del calcio. E' una guerra economica tra chi detiene il controllo dell'economia del calcio e chi vorrebbe prenderla per sè. C'è chi vuole più risorse e chi non vuole perderle. Io da tifoso dico che c'è un difetto, che non è quello dell'avidità. Il calcio non è solo spettacolo, ma sport. Non è dato sapere ancora come funzionerà la Superlega, se ci saranno dei rimpiazzamenti o meno. Credo che vada cambiato il regolamento, ma con accordo tra la Superlega e le singole Leghe. Le parole di Ceferin? Dice sciocchezze. Sembra voglia fare un dispetto. Che cosa varrebbero Mondiali ed Europei senza i giocatori più rappresentativi di queste squadre? Io sospendo il giudizio, prima va verificato il tutto. La Superlega mi affascina, non mi piace che si acceda solo per meriti di blasone, ma spero si acceda anche per merito sportivo. Eliminiamo la Uefa. Lasciamo la Champions per chi non fa la Superlega".