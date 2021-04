Zaccardo: "Dzeko farebbe comodo all'Inter, resta un grande nonostante l'età"

Christian Zaccardo, nel corso di un'intervista rilasciata a Libero, fra i vari argomenti parla anche di mercato dell'Inter, dicendo la sua sulla suggestione che accosta Edin Dzeko ai nerazzurri. Una suggestione che, nel corso dell'ultima sessione invernale, si stava per trasformare in una vera e propria trattativa con la Roma. Questo il suo intervento: "Può essere senz'altro un'idea di mercato, l'Inter era stata vicina a prenderlo in passato, ci aveva già provato a gennaio. Lo vedrei bene in nerazzurro, nonostante l'età resta un grande attaccante".