Accordo Olympique Marsiglia-Guendouzi, ora serve l'offerta per convincere l'Arsenal a cederlo

Matteo Guendouzi vuole l'Olympique Marsiglia. Come riporta The Sun, il centrocampista di proprietà dell'Arsenal, reduce dal prestito all'Hertha Berlino in Bundesliga di quest'ultima stagione, avrebbe già trovato un'intesa economica col club francese. Manca ancora però l'accordo tra club, coi biancazzurri che nelle prossime ore presenteranno quindi un'offerta ufficiale ai Gunners per riportare in patria il classe '99 a un solo anno dalla scadenza del suo contratto.