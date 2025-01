Ufficiale Acquisto record per l'Austin FC: ecco l'attaccante albanese Uzuni dal Granada

L'Austin FC ha messo a segno un colpo di mercato prelevando dal Granada, club che milita in seconda divisione spagnola, il centravanti Myrto Uzuni. Il classe '95, che vanta ben38 presenze con la Nazionale albanese, arriva a titolo definitivo e fa registrare il record di spesa per l'acquisto di un giocatore da parte della società statunitense.

Per acquistarlo dal club spagnolo, dove ha segnato 14 reti in 18 gare stagionali, l'Austin ha versato 12,3 milioni di dollari, superando così i 10 milioni di dollari investiti per Brandon Vazquez del Monterrey. Uzuni ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione per un successivo anno, e sarà uno dei 'Designated Player' assieme allo stesso Vazquez e all'esterno offensivo Osman Bukari arrivato la scorsa estate dalla Stella Rossa per 7 milioni di dollari.