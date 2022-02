ufficiale Doppio colpo in attacco per il Granada: arrivano Uzuni e Arezo

vedi letture

Il Granada mette a segno un doppio colpo a sorpresa per l'attacco. Il club spagnolo ha ingaggiato Myrto Uzuni, esterno offensivo albanese autore di ventuno reti e otto assist in trentuno presenze con la maglia del Ferencvaros, e Matias Arezo, centravanti classe 2002 prelevato dal River Plate Montevideo. Per quest'ultimo bruciata la concorrenza dell'Atletico Madrid. Uzuni ha firmato fino al 2025, Arezo fino al 2026.

🔴⚪️ Uzuni, nuevo jugador del #Granada. 🖊️ Firma hasta 2025.

⚽️ Se unirá al grupo este martes.

🛬 Procede del @Fradi_HU #UzuniNazarí #BienvenidoUzuni — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) January 31, 2022