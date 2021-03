Aguero lascia il City. L'omaggio di Liam Gallagher: "L'unico numero uno, grazie di tutto"

Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis nonché tifoso accanito del Manchester City ha voluto omaggiare da par suo Sergio Aguero con un messaggio su Twitter: "All'unico numero uno Sergio Aguero, grazie per i grandi momenti che un'assoluta leggenda come te ci ha fatto vivere. Buona fortuna per il futuro".

To the 1 n only SERGIO AGUERO thankyou for all the good times you brought to our club you absolute LEGEND good luck in the future LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 29, 2021