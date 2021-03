Alaba-Barcellona, nessun accordo verbale. Zahavi smentisce e tanti club sperano nel colpaccio

David Alaba lascerà il Bayern Monaco alla fine della stagione e in Spagna sono sicuri che il difensore austriaco abbia già trovato un accordo con il Barcellona e il nuovo presidente, Joan Laporta. Quella del jolly dei bavaresi è una delle tante carte che i blaugrana sono pronti a giocarsi per cercare di scongiurare la partenza di Lionel Messi. L'agente del giocatore (Pini Zahavi), però, ha smentito seccamente la notizia, come riporta il portale Goal.com: non esiste alcun accordo verbale con il club catalano. Così, il sogno di Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain e Juventus resta ancora realizzabile.