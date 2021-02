Alaba lascerà il Bayern a parametro zero: 55 milioni di euro il suo valore per transfermarkt

David Alaba ha annunciato quest'oggi in conferenza stampa che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero la prossima estate. Pur senza annunciare il suo prossimo club, il fortissimo calciatore austriaco ha affermato di aver preso questa decisione già da tempo e di essere in contatto con diversi club. Anche se per la stampa spagnola, l'accordo col Real Madrid è ormai a un passo dalla chiusura.

Alaba è senza alcun dubbio uno dei migliori parametri zero in circolazione: classe '92, il suo valore di mercato per il sito specializzato transfermarkt si attesta sui 55 milioni di euro.