Ufficiale Algeria, Petkovic rinnova fino al 2028 prima del Mondiale. Con ingaggio super

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2026, la Federazione calcistica algerina ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Vladimir Petkovic fino al 31 luglio 2028. La decisione è stata svelata durante la riunione dell'Ufficio Federale presieduta da Walid Sadi, confermando così la fiducia accordata al tecnico svizzero, arrivato alla guida delle Volpi del Deserto nel febbraio 2024.

Questo rinnovo premia i risultati ottenuti da Petkovic dal suo arrivo. In 28 partite, l'Algeria ha totalizzato 21 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte. Sotto la sua direzione, i Verdi hanno ritrovato la Coppa del Mondo dopo aver mancato le edizioni del 2018 e del 2022. Hanno inoltre raggiunto i quarti di finale della Coppa d'Africa 2025, mettendo fine a due eliminazioni consecutive subite già nella fase a gironi.

La Federcalcio ha anche rivisto al rialzo le condizioni salariali del commissario tecnico. Secondo diversi media algerini, Vladimir Petkovic percepirà ora 150mila euro al mese. Tuttavia sono stati fissati obiettivi ambiziosi, in particolare la qualificazione alla Coppa d'Africa 2027 e un piazzamento almeno tra le prime quattro della competizione continentale. Ad ogni modo l'annuncio del rinnovato matrimonio tra Petkovic e l'Algeria riflette la volontà di dare ulteriore stabilità all'interno dell'intero gruppo. Confermato anche il resto dello staff tecnico: Davide Morandi, Guido Nanni e Paolo Rongoni continueranno così ad accompagnare l'Algeria nel suo progetto sportivo per i prossimi anni.