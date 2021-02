Alisson decisivo nella disfatta del Liverpool. Klopp lo consola: "Ci ha salvato la vita tante volte"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, commenta il brutto ko dei reds in casa contro il Manchester City. Alisson, autore di due errori decisivi, sale sul banco degli imputati ma il tecnico tedesco ne prende le difese: "Ovviamente è molto deluso. Diceva: 'Non oggi, non oggi...' E io gli ho risposto: 'Eh, il problema con gli errori è proprio quello. Non puoi decidere quando farli'. L'unica cosa che possiamo fare è imparare da essi, e questo è ciò che lui farà. Non gli capiterà più. Ne sono sicuro. Tutto qui, stavolta è stato... decisivo, direi. E va bene così, ci ha salvato la vita non so quante volte. È assolutamente un portiere di classe mondiale, stasera qualcosa è andato un po' male, ma dobbiamo accettarlo".