Alisson fa la storia: sesto portiere di sempre a segnare in Premier, il primo di testa

Il suo gol al West Bromwich ha regalato una gioia travolgente al Liverpool, che a due giornate dal termine del campionato può ancora sperare nella Champions League. Una serata memorabile per Alisson Becker, che entra di diritto in una ristrettissima élite della Premier: l'ex Roma - riferisce Opta - è infatti il sesto portiere di sempre ad andare a segno in Inghilterra, e il primo in assoluto ad aver trovato la via del gol con un colpo di testa.