Anche David Beckham entra nella Hall of Fame della Premier League: è l'8° membro

Dopo Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp e Steven Gerrard, anche David Beckham entra a far parte della Hall of Fame della Premier League. Un riconoscimento meritato per un giocatore che è stato una vera leggenda del calcio britannico e un personaggio amatissimo in tutto il mondo. Nella sua lunga carriera, Beckham ha vestito le maglie di club prestigiosi come Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain.

Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically

7️⃣ David Beckham is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/hFJykXSuzB

— Premier League (@premierleague) May 20, 2021