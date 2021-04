Ancora problemi alla caviglia, Rashford a rischio per la sfida col Granada

Brutte notizie per Ole Gunnar Solskjaer e il Manchester United. L'attaccante Marcus Rashford è in dubbio per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Granada. L'inglese, che ha segnato il primo gol nella vittoria per 2-0 nella gara d'andata, ha saltato l'allenamento di ieri a causa di un infortunio alla caviglia.