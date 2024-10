Ufficiale Anderlecht, nessun nuovo tecnico: Hubert confermato a guida della prima squadra

L’Anderlecht conferma David Hubert come allenatore della prima squadra. Come si evince in un comunicato diramato dallo stesso club belga, il tecnico è stato ufficializzato in mattinata. Hubert era arrivato sulla panchina dei viola tre settimane fa succedendo all’esonerato Brian Riemer come allenatore ad interim. Adesso la meritata conferma.

Ai taccuini del sito ufficiale del club, il CEO Jesper Fredberg ha commentato: "Nelle ultime settimane, abbiamo visto segnali positivi e una nuova dinamica all'interno della prima squadra. Ecco perché vogliamo dare a David l'opportunità di continuare il suo lavoro. David è un giovane allenatore che ha colto l'opportunità. È anche in linea con la nostra filosofia abbracciare questo e lavorare con allenatori talentuosi e moderni. Ha la nostra piena fiducia e non vediamo l'ora di una stagione in cui è ancora tutto da giocare, sia in campionato, in Coppa che in Europa League".