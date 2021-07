Argentina, Lautaro Martinez: "Qui c'è tanta classe, fa la differenza. Messi ancor di più"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Argentina e dell'Inter, dopo la vittoria ai quarti di finale contro l'Ecuador ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da As: "Abbiamo visto un'Argentina protagonista. Con la classe dei nostri calciatori possiamo fare la differenza e questo è sempre positivo. Siamo anche una squadra fisica, che corre tantissimo, e diamo sempre una buona immagine. Segnare tre gol non è mai scontato. In semifinale ci sarà la Colombia, un avversario tosto, fisico, ma vogliamo arrivare in finale e siamo convinti di poterlo fare. Sappiamo di avere Messi con noi e questo è molto importante. Con l'Ecuador abbiamo visto che Leo fa sempre la differenza".