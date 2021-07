Argentina, Martinez re per una notte: fra rigori parati e show per innervosire gli avversari

Nella serata di Copa America che ha visto l’Argentina conquistare la finale, dove troverà il Brasile, battendo ai rigori la Colombia il protagonista è stato uno dei giocatori meno attesi. Ovvero il portiere argentino Emiliano Martinez che dopo aver superato la concorrenza di Franco Armani si è regalato una serata memorabile con tre rigori parati e sopratutto un atteggiamento che ha innervosito gli avversari facendo il giro dei social. Martinez infatti ai calciatori colombiani che si presentavano dal dischetto riservava frasi e movimenti per innervosirli: “Guarda che la palla è un po' più avanti”, “Sì fai il cretino, ma ti conosco già”, “Ti piace guardarmi? Dai, dammi un’occhiata, guardami” sono solo alcune delle sue frasi, mentre altre più oscene sono state censurate anche dall’arbitro che lo ha richiamato, accompagnate anche da esultanze che mimavano l’atto sessuale.

The Emi Martinez celebration after saving two consecutive penalties in the #CopaAmerica semifinal 😂😅 pic.twitter.com/HuxmRS3HeA

— Billy Heyen (@BillyHeyen) July 7, 2021