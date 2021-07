Argentina, Messi: "Vogliamo la finale. Record di gol di Pelé? I premi individuali sono secondari"

Dopo il successo contro l'Ecuador nei quarti di finale di Copa America, Leo Messi ha parlato ai microfoni della stampa: "E' stata una partita molto dura, sapevamo delle difficoltà dell'Ecuador, è una squadra molto insidiosa con giocatori veloci, forti fisicamente, giovani. Si è combattuto fino a quando non abbiamo trovato il gol. L'obiettivo era quello di essere tra le prime quattro. Il record di gol di Pelé? I premi individuali sono secondari. Siamo qui per altro, per congratularci con il gruppo per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo un obiettivo e lotteremo per questo. La Colombia ha giocatori esperti, sono molto veloci. Andremo per gradi e ma vogliamo la finale".